Украине предсказали экологическую катастрофу из-за газа

Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы, которая повлечь за собой возникновение различных заболеваний. Такое предсказание сделали представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В сообщении на сайте партии перечислены такие последствия добычи сланцевого газа, как комплексное загрязнение окружающей среды, отравление грунтовых вод и почвы, а также рост количества заболеваний, возникающих из-за газа.

Партия заявляет, что ошибка в технологическом процессе может привести к загрязнению реки Северский Донецк. «Токсичные грунтовые воды могут "путешествовать" на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге в зоне риска может оказаться население всего Донбасса», — пояснили члены партии.

Разработка месторождения началась в январе 2021 года, вскоре после приобретения «Нафтогазом» компании «Надра Юзовская». Последняя до 2063 года владеет специальным разрешением на Юзовский участок.

В разное время месторождением интересовались нидерландская компания Yuzgas, англо-голландская Shell и словацкая Nafta.