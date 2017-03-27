Суд обязал кабмин Украины рассмотреть запрос Yuzgas на добычу сланцевого газа

Административный суд Киева отменил запрет правительства страны на право добычи нидерландской компанией Yuzgas сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает «Интерфакс».

Суд также признал незаконными действия министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и обязал правительство рассмотреть запрос Yuzgas на разработку месторождения. Кабмин Украины 2 ноября 2016 года поддержал инициативу министра и отказал компании в праве на добычу сланцевого газа на Юзовской площади.

Yuzgas B.V. выиграла конкурс на разработку месторождения в июле прошлого года. При этом компания была зарегистрирована 14 июня 2016 года. Ее уставной капитал составляет 1 тысячу евро. 100 процентов акций принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners, также из Люксембурга. Обе структуры созданы в 2016 году.

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Своих бенефициаров и инвесторов Emerstone не раскрывает, ограничиваясь информацией, что в фонде нет украинских или российских инвестиций. Известно, что возглавляет структуру гражданин Канады Ярослав Кинах, который в 90-е годы руководил украинским представительством Европейского банка реконструкции и развития. При президенте Ющенко он был советником главы государства.

Ранее на данном участке планировала заниматься добычей нидерландско-британский нефтегазовый гигант Shell. Соглашение о разделе продукции сроком на 50 лет Украина подписала с компанией в январе 2013 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По оптимистичному сценарию, на Юзовском участке можно будет добывать по 20 миллиардов кубометров газа в год, а по пессимистичному — 7-8 миллиардов кубометров. Инвестиции в разработку месторождения должны были составить 10 миллиардов долларов.

В марте 2015 года Shell заявила о намерении отказаться от сотрудничества с «Укргаздобычей» на месторождении. В качестве главной причины такого решения назвали экономическую нецелесообразность продолжения работ. В октябре того же года компания окончательно вышла из проекта.