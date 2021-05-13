Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена

Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет, заявил официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 13 мая.

По его словам, тема российско-американского саммита по-прежнему находится на стадии обсуждения.

Путин и Байден провели 13 апреля телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние двусторонних отношений и несколько международных вопросов. В пресс-службе Белого дома сообщили о предложении Байдена Путину лично встретиться в третьей стране. Так, власти Словении заявили о готовности принять у себя лидеров двух стран.

Позже Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, возможны ли переговоры во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.