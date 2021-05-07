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В европейской стране приготовились провести встречу Путина и Байдена

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Фото: Pixabay

В Словении приготовились организовать у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом РИА Новости сообщили в МИД страны.

В европейской стране заявили, что готовы провести такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. «Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — рассказали в ведомстве.

В 2001 году в Словении прошли переговоры Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны.

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