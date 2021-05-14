Индийцев попросили не привозить навоз в США

Таможня США в официальном обращении попросила индийцев не привозить в багаже коровий навоз. Об этом сообщает The Wire.

«Это не опечатка. Таможенные специалисты-агрономы обнаружили два кома коровьего навоза в чемодане, который забыли пассажиры авиакомпании Air India», — говорится в выпущенном 10 мая пресс-релизе.

Таможенники подчеркнули, что ввоз «коровьих лепешек» из Индии в США запрещен, так как таким образом в страну может попасть ящур, или болезнь полости рта и конечностей, — крайне заразное и опасное для парнокопытных заболевание. В Соединенных Штатах и странах Европы его удалось полностью искоренить, однако в Индии его еще не победили.

Издание отмечает, что до конца неясно, зачем индийские пассажиры возят с собой навоз. Однако, по данным новостных порталов Индии, в стране существуют верования в коровьи экскременты как средство защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Местные врачи недавно выпустили заявление, в котором опровергли это убеждение за недостатком подтверждающих его данных.

12 мая сообщалось, что многие индийцы пытаются победить коронавирус с помощью коровьего молока, навоза и мочи. Они наносят смесь из выделений животных на все тело, ждут, пока она полностью высохнет, а затем обмываются молоком. Верующие индийцы уверены, что подобные процедуры помогут им избежать инфекции и укрепить иммунитет.

По данным института Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте в мире по числу заражений: известно о более чем 24 миллионах случаев инфицирования и 261 тысяче смертей из-за коронавируса. 12 мая страна вновь побила рекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки. Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней в Индии скончались 4205 человек.