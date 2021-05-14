Путин назначил Бастрыкину седьмого заместителя

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Сергея Горяйнова заместителем председателя Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию указа главы государства, подлинность которого подтвердил источник в центральном аппарате СКР.

Документ подписан президентом 14 мая. В нем говорится, что Горяйнов назначается на новую должность с освобождением от прежней. Ранее он возглавлял кадровое управление СКР.

Теперь у председателя СКР Александра Бастрыкина семь заместителей. Какие полномочия будут у Горяйнова, пока неизвестно, поскольку кадровые вопросы курирует лично глава СКР, пояснил источник издания. Он полагает, что генералу поручат контроль за транспортными управлениями, которые сейчас реорганизуют.

Горяйнов пришел на должность руководителя кадрового управления СКР в 2018 году. В феврале 2020 года он вошел в состав комиссии при президенте по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.