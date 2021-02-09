Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления СКР, которое специализируется на расследовании резонансных дел, Дениса Колесникова. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате Следственного комитета.

«Генерал-майор юстиции Денис Колесников был назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — сказал собеседник.

Колесников в апреле 2018 года стал заместителем руководителя главка СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Он временно исполнял обязанности руководителя ГСУ СКР после ухода с должности Эдуарда Кабурнеева, который в августе прошлого года был назначен на должность первого заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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