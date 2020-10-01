Президент России Владимир Путин назначил нового главу Мосгорсуда. Им стал 56-летний Михаил Птицын. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа главы государства следует, что Птицын назначен на 6-летний срок. Документ вступает в силу с 24 октября 2020 года.

11 сентября Ольга Егорова, возглавлявшая Мосгорсуд 20 лет, подала в отставку. Она также просила о прекращении полномочий судьи с 23 октября. 21 августа Высшая квалифколлегия судей России одобрила кандидатуру Михаила Птицына на эту должность. Решение было принято единогласно. Он был единственным претендентом на пост главы Мосгорсуда.

Возможной причиной ухода Егоровой считают сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.

О выдвижении Птицына, возглавляющего Южный окружной военный суд, стало известно 31 июля. Работать в судебной системе он начал в 1992 году. Был судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе.

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