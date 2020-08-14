У Мосгорсуда спустя 20 лет сменится председатель

У Мосгорсуда сменится председатель, должность которого последние 20 лет занимала Ольга Егорова. Об этом сообщает ТАСС.

Единственным кандидатом на должность является 56-летний Михаил Птицын, Егорова свою кандидатуру не выставляла.

21 августа 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России планирует рассмотреть вопрос о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда Михаила Птицына.

О его выдвижении на этот пост стало известно 31 июля. В настоящее время Птицын возглавляет Южный окружной военный суд. Он начал работать в судебной системе в 1992 году. Был судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе. В течение последних десяти лет является руководителем Южного окружного военного суда, который находится в Ростове-на-Дону.

Полномочия Егоровой истекают 25 октября 2020 года. Она впервые возглавила Мосгорсуд в 1999 году, после чего еще три раза получала пост руководителя главного судебного органа столицы. Последний раз президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателя Мосгорсуда 27 октября 2014 года на очередной шестилетний срок.

Причиной ее ухода с поста могли стать сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.

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