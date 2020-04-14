Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщается на сайте ВККС.
Заявления от претендентов принимаются по почте до 15 мая текущего года. В настоящее время пост главы Мосгорсуда занимает Ольга Егорова. 27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок. В октябре 2020 года истекает срок ее полномочий.
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