Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России.

Ею подано заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда и ее полномочий судьи с 23 октября на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона «О статусе судей в Российской Федерации». В нем говорится, что полномочия судьи прекращаются на основании письменного заявления судьи об отставке.

ВККС рассмотрит заявление Егоровой 22 сентября.

21 августа ВККС одобрила кандидатуру Михаила Птицына на эту должность. Решение принято единогласно.

56-летний Михаил Птицын был единственным кандидатом на пост главы Мосгорсуда. Последние 20 лет его занимала Ольга Егорова. Ее полномочия истекают 25 октября 2020 года. На этот раз свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.

Возможной причиной ухода Егоровой считают сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Егорова добивалась новой характеристики, но Верховный суд своего решения не изменил и поддержал кандидатуру Птицына.

О выдвижении Птицына, возглавляющего Южный окружной военный суд, стало известно 31 июля. Работать в судебной системе он начал в 1992 году. Был судьей 52-го военного суда Московского военного округа, позже стал председателем гарнизонного военного суда в Балашихе.

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