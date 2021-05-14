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Россияне посоревновались в копании могил на скорость и попали на видео

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В Новосибирске прошли соревнования по копанию могил. Омская команда выполнила задание за 38 минут и стала победителем. Об этом сообщил директор организовавшего конкурс крематория Борис Якушин, передает ТАСС. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован на YouTube.

В соревнованиях принимали участие восемь команд из разных городов Сибири. Как отметили организаторы, конкурс проводят, чтобы улучшить уровень исполнения работ, привлечь внимание молодежи и повысить престиж профессии.

Россиянам нужно было выкопать могилу глубиной почти два метра. Жюри оценивало скорость, качество и технику копания. Чтобы проверить размеры могил, в них опускали гроб.

«Раньше конкурс считался любительским и впервые проходил в Венгрии. Теперь он имеет статус международного профессионального конкурса для специалистов и работников ритуальной сферы. В России он состоялся первый раз сегодня — у нас в Новосибирске», — рассказал директор крематория.

Ранее аналогичные соревнования прошли в Томске. Там после такого чемпионата появилась услуга «гроб на час». Идея возникла, когда в фирму стали часто звонить и спрашивать об аренде гробов.

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