Австралийка внезапно заговорила с ирландским акцентом после операции

Жительница Австралии внезапно заговорила с ирландским акцентом через десять дней после операции на горле. Об этом сообщает New York Post.

27-летняя Анджела Йен (Angela Yen) из Брисбена, штат Квинсленд, 29 апреля обнаружила, что начала говорить с ирландским акцентом. За десять дней до этого она перенесла операцию по удалению миндалин.

«Я никогда не была в Ирландии. Я переехала в Австралию, когда мне было восемь, и последние 20 лет говорила с австралийским акцентом», — сказала Йен.

Доктор Карл Крушельницкий (Karl Kruszelnicki), известный австралийский ученый и популяризатор науки, заявил, что у женщины может быть редчайший синдром иностранного акцента. Он пояснил, что медицине известно всего 150 случаев этого заболевания, и обычно оно бывает следствием черепно-мозговой травмы.

Сейчас австралийка нашла невролога, который взялся изучить ее состояние и поставить диагноз. Кроме того, она ведет блог в соцсетях, где рассказывает о подробностях лечения.

Между тем, некоторые пользователи сети усомнились в правдивости истории Йен. Одному из таких комментаторов девушка предложила оплатить ее медицинские счета, которые копятся, пока она пытается вернуть свой естественный акцент.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Эссекс на несколько месяцев онемела, а затем начала разговаривать с несколькими акцентами. Иногда ее акцент переключался на французский и итальянский, а когда она была в стрессе, ее акцент становился русским.