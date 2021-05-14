За информацию о пропавшей 26 лет назад модели предложили миллион долларов

Семья таинственно пропавшей танцовщицы и модели из австралийского Сиднея назначила вознаграждение в миллион долларов за любую информацию об исчезнувшей 26 лет назад Ревелл Бальмейн (Revelle Balmain), пишет Daily Mail.

Последний раз девушку видели 5 ноября 1994 года в пригороде Сиднея, Кингсфорде, тогда ей было 22 года. Родные считают, что она была убита, однако тело до сих пор не нашли.

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«Наша семья долгие годы пыталась выяснить, что случилось с моей сестрой, но, к сожалению, мать и отец Ревелл скончались, так и не узнав, что произошло с их девочкой», — рассказала сводная сестра пропавшей модели Сьюллен Симпсон (Suellen Simpson). Она понадеялась, что вознаграждение поможет прояснить обстоятельства исчезновения Бальмейн и найти ее останки, чтобы сестра могла похоронить родственницу должным образом.

Награду решили объявить после того, как журналисты Daily Mail Australia выпустили серию материалов о пропаже модели и о неком Гэвине Оуэне Самере (Gavin Owen Samer), которого считают главным подозреваемым.

Перед исчезновением девушка готовилась посвятить себя карьере в шоу-бизнесе. Чтобы обеспечить себе эту возможность, она стала эскортницей. Упомянутый Самер, которому в момент исчезновения модели было 26 лет, был ее последним клиентом: он пригласил Бальмейн в свой дом в Кингсфорде. Что произошло с Ревелл потом, неизвестно. После этого девушку больше никто не видел. Ее вещи обнаружили разбросанными по улицам Кингсфорда.

Самер после исчезновения модели считался главным подозреваемым, но его вину доказать не удалось. По меньшей мере 15 лет он прожил в уединении в австралийском штате Тасмания, расположенном на одноименном острове. В 2018 году он вернулся в Сидней и признал вину по серии старых обвинений, связанных с кражей. Комментируя инцидент с пропажей Бальмейн, он заверил журналистов, что не причинял ей вреда. «Считаю себя одним из самых мягких и добродушных парней на планете, — сказал он, когда его спросили о событиях 5 ноября 1994 года. — Я мягок и категорически неприемлю насилие».

При этом он отметил, что не боится быть арестованным в связи с данным инцидентом, так как не сделал ничего дурного. «Единственное, что я сделал — нанял проститутку», — добавил он, подчеркнув, что после встречи с девушкой отвез ее в гостиницу Red Tomato Inn.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования также прорабатывали версию о причастности к исчезновению Бальмейн ее бывших работодателей, однако данное предположение не подтвердилось. Выдвигалась версия и о том, что Бальмейн якобы инсценировала собственное исчезновение, однако и эта гипотеза была отвергнута.

В мае 1999 года заместитель государственного коронера Джон Абернети в своем отчете выразил мнение о том, что девушка умерла 5 ноября 1994 года. Он настаивал на том, что в данном случае речь идет об убийстве.