Муж показал предсмертное послание умершей от COVID-19 беременной жены

Житель Индии поделился в Twitter-аккаунте предсмертным посланием умершей от COVID-19 беременной жены. На это обратила внимание местная телевизионная сеть India Today.

Равиш Чавла (Ravish Chawla) показал пользователям сети последнее видео с беременной женой по имени Димпл Арорай (Dimple Arora), в котором она рассказала о тяжелых последствиях коронавируса. «Не стоит недооценивать корону… Ужасные симптомы… Я с трудом говорю. Пожалуйста, носите маску, находясь среди людей, ради здоровья ваших родных и близких. Я никому не пожелаю пройти через это. Не хочу, чтобы у кого-нибудь были такие же симптомы», — говорила она.

Арора попросила окружающих быть более ответственными и подумать о безопасности пожилых людей, беременных женщин и детей. «Я всегда была очень активной, но теперь мое тело умирает», — пожаловалась индианка.

По словам Чавлы, его жена заболела на седьмом месяце беременности, после того как посетила день рождения его двоюродного брата. Помимо нее коронавирусом заразились и другие члены семьи, в том числе сын Ароры, которому три с половиной года. Получив 11 апреля положительный результат теста на COVID-19, супруги с сыном решили самоизолироваться дома, чтобы не подвергать жизни окружающих опасности.

Сын оправился от болезни за неделю, однако мать продолжала страдать от высокой температуры и кашля. Женщина умышленно принимала меньше лекарств, чем положено при лечении COVID-19, чтобы не навредить нерожденному ребенку. «Она очень переживала за ребенка. Она даже не стала делать компьютерную томографию груди, боясь, что радиация плохо отразится на ребенке», — объяснил Чавла.

Когда уровень кислорода в крови Ароры резко упал, муж отвез жену в больницу. 25 апреля из-за осложнений ребенок скончался в утробе матери, и его достали в ходе операции. Чавла не решился сказать об этом жене, и соврал, что младенца поместили в отделение для новорожденных. Арора умерла на следующий день.