Жена нашла в телефоне умершего от коронавируса мужа предсмертное послание

Жительница американского города Данбери, штат Коннектикут, поделилась предсмертным посланием мужа, умершего от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает BuzzFeed News.

32-летний Джон Коэльо (Jon Coelho) попал в больницу с пневмонией COVID-19 в прошлом месяце. В ночь на среду, 22 апреля, у него остановилось сердце из-за осложнений. В ту же ночь его 33-летняя жена Кэти приехала в медцентр, чтобы забрать личные вещи покойного мужа. Среди них оказался сотовый Джона. Она решила пересмотреть в его телефоне их семейные фотографии, но вместо этого нашла в заметках предсмертную записку.

«Я всем сердцем люблю вас. Вы подарили мне лучшую жизнь, о которой я мог только мечтать, — написал Джон. — Я настоящий счастливчик, потому что с гордостью могу назвать себя твоим мужем и отцом Брейдин и Пенни». Затем он сделал комплимент жене, назвав ее самым красивым, заботливым, внимательным и добрым человеком из всех, кого он знал.

«Продолжай жить счастливо и с той же страстью, которой ты меня однажды обаяла, — попросил он. — Не держись за прошлое. Если ты встретишь человека, который полюбит тебя и детей, то не противься. Всегда будь счастлива несмотря ни на что!»

Несколько строк Джон посвятил своим детям. Он назвал сына своим лучшим другом, а дочь — принцессой, подчеркнув, что она обязательно получит от жизни все, чего захочет.

«Он чувствовал, что должен что-то сказать мне. Мы так долго не могли с ним поговорить, — отметила Кэти. — Я очень счастлива, что нашла это сообщение. Но в то же время мне так грустно. Потому что я знаю, как он был напуган и какие мысли тревожили его, когда он писал нам эти строки. Сейчас мне кажется, будто умерла часть меня. Он 13 лет был мне лучшим другом и 8 лет — мужем».

Ранее сообщалось, что житель английского города Кембридж, зараженный коронавирусной инфекцией, оставил семье трогательное послание и впал в кому. Перед тем как его ввели в искусственную кому из-за осложнений, он отправил семье сообщение: «Я люблю вас».

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