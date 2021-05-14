Из жизни
 
Последние новости
Путин заявил о близости конфликта Израиля и Палестины к границам России
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России
В московский офис «Радио Свобода» пришли приставы для взыскания миллионов рублей
На скоростной трассе в Сочи ребенок за рулем попал на видео
Певица Калашникова рассказала о предложении купить отель Софии Ротару
На Украине убили изучавшего холокост известного историка
На Украине заявили о территориальных претензиях к России
Жириновский «уехал закрывать» шоу Урганта
Китайский J-10 лишился российских двигателей
Новости партнеров

Отец с сыном на скорость выкопали могилу и выиграли 30 тысяч рублей

Перейти в «Мою Ленту»

В Новосибирске состоялся чемпионат по копанию могил на скорость — «Могильный беспредел». Видео, снятое очевидцами, появилось в Telegram-канале SOTA.

Соревнование прошло в пятницу, 14 мая, при местном крематории, передает информационное агентство «Весьма». Для победы в чемпионате участники должны были выкопать могилу определенного размера: 200 сантиметров в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 сантиметров в глубину. К участию допускались действующие работники ритуальных служб из России и стран СНГ, достигшие совершеннолетнего возраста.

Жюри проверяли работы команд с помощью настоящего гроба. При осмотре могил оценивался не только размер ямы, но аккуратность рытья. Победителями состязания стали жители Омской области: Вадим и Сергей Головановы. Отец и сын выкопали могилу за 38 минут и 34 секунды и получили главный приз — 30 тысяч рублей. Обладатели второго места, команда из Новосибирска, выиграли 20 тысяч рублей. Завершила тройку лидеров команда из Кемеровской области. Им выплатили 10 тысяч рублей.

Организаторы мероприятия надеются, что «Могильный беспредел» повысит уровень исполнения похоронных работ, а также привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Изначально конкурс по скоростному рытью могил планировали провести в экспоцентре Владивостока, однако в июне прошлого года организаторы проекта предупредили, что конкурс состоится в Омске. Как сообщает портал «Тайга.инфо», позже из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Омской области соревнования перенесли на 2021 год в Новосибирск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Новосибирске провели конкурс по копке могил на скорость "Могильный беспредел"
Конкурс по скоростному копанию могил устроят в российском городе
В Казахстане сорвались соревнования по скоростному рытью могил
Венгерские гробокопатели посоревновались в расторопности
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0126 марта

Серебро со дна морского

Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
06:5812 мая

Женщина по фото разоблачила неверного возлюбленного

16:0711 мая

Грабители с водяным пистолетом попытались украсть 25,7 миллиона долларов

15:0511 мая

Деревенский житель нашел лягушку размером с младенца

Из жизни00:0124 марта
Джени Хейнс

«Мы не боялись»

В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
14:1311 мая

Жена разоблачила неверного мужа и застукала его с любовницей в аэропорту

13:1411 мая

Мужчина запер себя в клетку ради отказа от курения

12:0911 мая

Диетолог назвала считающиеся вредными полезные продукты

Из жизни00:0514 марта
Бостон Корбетт

«Всемогущий Бог направил меня»

Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
11:1311 мая

Женщина устроила фальшивые похороны бывшему ради обмана его любовницы

09:2911 мая

Охранник собирался на первое свидание и разбогател на 26 миллионов рублей

08:1211 мая

Невеста попросила подругу обрезать волосы ради свадебных фотографий

Россия
Стали известны новые подробности жизни напавшего на школу в Казани
Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 при 100-процентной вакцинации
Больницы Москвы получат более 40 ангиографов по контрактам жизненного цикла
«Запретите оружие — возьмет молоток»
Нападение на школу в Казани унесло девять жизней. Как избежать повторения трагедии?
В метро Москвы внедрят оплату проезда с помощью лица
«Я готов на все, чтобы Мишка начал ходить»
Ребенку нужна срочная операция на позвоночнике. Помогите папе спасти сына
Все материалы
Мир
Индийцев попросили не привозить навоз в США
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Каждая четвертая выпущенная по Израилю ракета упала в секторе Газа
Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска из Армении
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Вакцинированным американцам разрешат снять маски на улице
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Британцев попросили пить больше пива ради спасения пабов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки
Крах «большой шестерки»
Мировой дефицит запасов нефти будет восполнять Россия
МТС и «Лукойл» запустили единую подписку на топливо и цифровые сервисы
«Роковой год для нефти»
 
Ценам на электронику спрогнозировали неизбежный рост
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Толстовка с Моргенштерном за десятки тысяч рублей вызвала ажиотаж среди россиян
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков
Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»
Все материалы
В России приостановили продажи популярной маршрутки ГАЗ
Пот, слезы и счастье настоящего автоспорта вместе с Lada
Каково это — проехать гонку, не будучи гонщиком
Раскрыта внешность обновленного BMW X3
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
Для обновленного Lada Largus разработали вариант с высокой крышей
Rolls-Royce Ghost: взлет первой ступени
Автомобиль, который дискредитирует слова «базовый» и «доступный»
Российская Renault Arkana получила новую топовую версию
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы