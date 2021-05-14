Возле школы в Одессе произошла стрельба

В Одессе возле одной из городских школ неизвестные устроили стрельбу, полиция задержала трех человек. Об этом сообщает УСИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, стрельба началась утром 14 мая, на место оперативно прибыли силовики и задержали предполагаемых зачинщиков. У одного из них изъяли пистолет, однако было ли оружие боевым, пока не установлено. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе национальной полиции региона ситуацию комментировать отказались.

Ранее стало известно, что в Николаеве был убит известный украинский историк, изучавший специфику холокоста на Украине в годы Великой Отечественной войны. Его тело нашли в квартире с множеством ножевых ранений и гематомами на голове.

Обстоятельства гибели ученого оказались схожими с убийством его коллеги в 2018 году, который специализировался на аналогичной тематике.