Британцев попросили пить больше пива ради спасения пабов

Чтобы компенсировать потери, которые британские пабы понесли из-за локдаунов во время пандемии коронавируса, каждому взрослому жителю страны нужно выпить по крайней мере 124 пинты пива (почти 70,5 литра). Об этом сообщает The Metro.

Газета также призвала каждого посетителя пабов выпить по 122 бокала вина, чтобы покрыть 25,66 миллиарда фунтов стерлингов (36,1 миллиарда долларов) — именно столько десятки тысяч заведений по всему соединенному королевству потеряли из-за локдаунов. Тем, кто не пьет алкоголь, нужно будет съесть по 976 пакетов чипсов или 40 горячих обедов.

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Эксперты из консалтинговой компании Company Debt констатировали, что именно пабы оказались среди заведений, которые сильнее всего пострадали в пандемию. По крайней мере две тысячи заведений уже закрылись навсегда, а остальным в настоящий момент требуется финансовая поддержка.

«Многие пабы снова откроются с огромной суммой долгов. Они взяли возвратные кредиты, но эта отрасль не оправилась, и мы не знаем, вернутся ли клиенты», — сказал участник Форума британских пабов Дэйв Маунтфорд. Он задался вопросом, что будет с пабами, если за месяцы вынужденной изоляции люди привыкли выпивать дома.

С 17 мая стране готовятся снова открыть пабы после нескольких месяцев локдауна. Власти разрешат собираться компаниями до 30 человек на открытом воздухе и до 6 человек — в помещении.