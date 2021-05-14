Оценена защищенность Москвы в случае ядерной войны

Эксперты ответили на данные о защищенности Москвы в случае ядерной войны. Как рассказал РБК, российская столица станет главной целью и подвергнется самому массированному удару.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что, с одной стороны, город защищен системами ПРО, а метро может служить убежищем. «Также нельзя забывать, что чем крупнее город, тем сложнее будет уже после удара обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений, разрыва транспортных линий», — сказал он.

При этом эксперт по специальной фортификации, сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров подчеркнул, что системы ПРО не рассчитаны на перехват всех запущенных ракет. В качестве примера эксперт привел ракетные удары по Израилю в ходе палестино-израильский конфликта.

Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий заявил, что современную ядерную войну с использованием, в частности, межконтинентальных баллистических ракет не смогут пережить ни Лондон, ни Вашингтон, ни Москва. Как отметил эксперт, власти Великобритании, США и России заявляют, что не имеют каких-то списков определенных целей, а ядерные силы не нацелены друг на друга.