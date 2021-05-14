Россиянам назвали даты наступления купального сезона на курортах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС назвал даты наступления купального сезона на российских курортах.

По его словам, врачи считают, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. «Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую», — сказал Вильфанд.

Синоптик заявил, что обычно до такой температуры вода в Краснодарском крае прогревается в конце июня или начале июля, а самое ранее — вторая половина июня. В Крыму же купальный сезон наступает примерно на десять дней позже. По словам Вильфанда, обычно до 20-21 градуса тепла вода в Сочи прогревается к 10-15 июня, в Крыму — к 15-20 июня.

Ранее в мае россиянам назвали лучшие курорты для отдыха с целью оздоровления и похудения. Таким образом, на лето 2021 года лучшими местами для отпуска с такими целями стали Алупка, Лоо и Пятигорск. Помимо прочего, россияне для активного отдыха рассматривают такие города, как Стерлитамак, Дербент, а также Владикавказ и Кировск.