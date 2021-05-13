Перечислены лучшие курорты для похудения в России

Россиянам перечислили лучшие курорты для отдыха с целью оздоровления и похудения. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, отечественные туристы стали часто интересоваться направлениями для отдыха, где можно ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей для того, чтобы сбросить лишний вес.

Согласно данным бронирования жилья, на лето 2021 года лучшими местами для отпуска с целью похудения стали Алупка, Лоо и Пятигорск. Помимо прочего, россияне для активного отдыха рассматривают такие города, как Стерлитамак, Дербент, а также Владикавказ и Кировск.

Уточняется, что в Алупке можно найти жилье от 3222 рублей за ночь, в Лоо — от 2741 рублей, в Плесе — от 2000 рублей.

Специалисты отмечают, что дешевле всего оздоровительный отдых обойдется в Пятигорске — 1765 рублей за ночь, а самый дорогой отпуск выйдет в Сортавале — от 8100 рублей.

Также аналитики пришли к выводу, что чаще всего туристы бронируют квартиры рядом со спортивными комплексами или треккинговыми маршрутами и тратят на отдых не более восьми тысяч рублей за ночь.

Ранее в апреле стали известны лучшие места в России для отдыха без женщин. Так, российские мужчины назвали Севастополь, Геленджик и Сочи лучшими городами страны, куда они поедут отдыхать только в компании друзей.