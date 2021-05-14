Подтвержден взрыв звезды вблизи Земли

Международная группа ученых нашла тяжелые радиоактивные изотопы в глубоководной коре Тихого океана, подтверждающие, что вблизи Земли вспыхивали сверхновые. О следах древней катастрофы, обнаруженных на глубине 1500 метров, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Тяжелые изотопы возникают в результате r-процесса или быстрого процесса захвата нейтронов, которые происходят во время вспышек некоторых типов сверхновых или в результате слияния нейтронных звезд. Чтобы определить, какой из двух вариантов наиболее вероятный, ученые проанализировали изотопный состав образцов глубоководных пород, чтобы найти железо-60 (период полураспада равен 2,6 миллиона лет) и плутоний-224 (период полураспада равен 80,6 миллиона лет). Первый изотоп образуется в массивных звездах и выбрасывается в межзвездную среду при вспышках сверхновых. Плутоний-224 производится исключительно при r-процессе.

Ученые обнаружили, что в последние 10 миллионов лет произошли два крупных притока железа-60, каждый из которых сопровождался притоком меньшего количества плутония-224, но в одинаковом соотношении. Тем не менее выявленное количество плутония ниже, чем можно было бы ожидать, если бы сверхновые были, в первую очередь, ответственны за его образование, и это указывает на возможный вклад других r-процессов. Например, этот изотоп мог возникнуть в результате более древнего катастрофического события, например, взрыва на нейтронной звезде. Он содержался в межзвездной среде, пока ударная волна от выбросов сверхновой не отбросила его в сторону Земли.

Пики содержания железа-60 в океанической коре соответствуют 2-4 вспышкам сверхновых, которые произошли на расстоянии 160-330 световых лет от Земли.