Обнаружена самая старая звезда

Международная группа ученых из США, Южной Кореи и Бразилии обнаружила одну из самых старых звезд, относящуюся к населению II. Красный гигант SPLUS J210428.01−004934.2 находится на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли и характеризуется ультранизкой металличностью. Статья астрономов опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Звезда идентифицирована в рамках астрономического обзора S-PLUS (Southern Photometric Local Universe Survey). Она расположена в регионе Stripe 82, который находится в области небесного экватора и занимает площадь 300 квадратных градусов. Результаты фотометрического анализа J2104-0049 показали, что звезда содержит очень мало атомов тяжелее водорода. Концентрации углерода, кислорода, азота и других элементов меньше, чем на Солнце, более чем в десять тысяч раз.

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Такая низкая металличность указывает на то, что красный гигант относится к населению II. Это несколько поколений звезд, которые образовались вскоре после Большого взрыва, и их возраст более 10 миллиардов лет. Они возникли из остатков первых звезд, у которых отсутствовал углерод. Именно гибель звезд населения III, чья продолжительность жизни вряд ли превышала миллион лет, привела к появлению тяжелых атомов, включившихся в состав звезд следующих поколений, в том числе звезд населения I, к которому относится Солнце.

Согласно результатам моделирование, химический состав J2104-0049 лучше всего объясняется тем, что она возникла из остатков высокоэнергетической сверхновой одиночной звезды населения III, чья масса в 29,5 раз превышала массу Солнца. В то же время модели не смогли точно воспроизвести относительно высокое содержание кремния в J2104-0049, поэтому ученые предлагают провести поиск более древних звезд с похожим составом, чтобы понять, как они могли сформироваться.