В Млечном Пути нашли признаки существования антизвезд

Астрофизики нашли в Млечном Пути 14 объектов, которые испускают гамма-излучение, соответствующее тому, что можно ожидать от звезд, полностью состоящих из антивещества. Такие гипотетические объекты называются антизвездами. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ожидается, что антизвезды внешне почти ничем не будут отличаться от обычных звезд, однако, если они начинают притягивать к себе межзвездную пыль, состоящую из обычного вещества, то частицы начнут аннигилировать, испуская гамма-излучение определенной энергии. Однако исследователи не находили сигнатуру аннигиляционного гамма-излучения ни в космическом микроволновом фоне, ни в гамма-обзорах Млечного Пути.

В новом исследовании астрофизики проанализировали данные, полученные космическим телескопом Fermi в течение десяти лет наблюдения за 5787 источниками гамма-излучения. Критериями поиска была сигнатура, соответствующая гамма-излучению при аннигиляции протона и антипротона, кроме того, источник должен был являться звездой. Всего было найдено 14 источников-кандидатов, хотя ученые не отвергают возможности того, что они могут быть нейтронными звездами или черными дырами.

По мнению исследователей, множество антизвезд может скрываться за пределами Млечного Пути, в галактическом гало, где присутствует мало межзвездного вещества, а значит, они не излучают характерное гамма-излучение. Возможно, что именно они могут быть источниками недавно выявленного сигнала, являющегося признаком существования в космосе антигелия.