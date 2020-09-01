Внутри звезд заподозрили существование ядерных существ

Американские ученые из Городского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что в недрах звезд могут существовать неуглеродные формы живых существ, чья жизнедеятельность основана на экзотических элементарных частицах и реакциях термоядерного синтеза. В этих случаях генетическая информация хранится не в ДНК, а в сложных топологических дефектах поля. Свои крайне спекулятивные выводы исследователи привели в статье, опубликованной в журнале Letters in High Energy Physics.

Существование гипотетической «ядерной жизни» становится возможным в рамках теории Великого объединения (ТВО) Согласно ТВО, в ранней горячей Вселенной электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие были объединены в единое взаимодействие, при этом существовала группа симметрии G, из которой затем «выкристаллизовались» известные симметрии элементарных частиц (описывают неизменность свойств частиц при определенных преобразованиях). По мере того, как Вселенная охлаждалась, она претерпела ряд фазовых переходов, при которых симметрия G нарушилась с возникновением топологических дефектов (стабильных конфигураций материи): космических струн, магнитных монополей, доменных стенок (разделяют Вселенную на ячейки с материей и антиматерией) и другие.

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В некоторых случаях магнитные монополи могут расщепляться на «семиполи», что способствует возникновению еще более экзотических топологических дефектов. Одной из таких структур является «ожерелье» (англ. necklace) — космическая струна, на которую как бусинки нанизаны семиполи. Ученые заподозрили, что различные типы семиполей могут быть аналогом нуклеотидов, а космическая струна — своеобразной нитью ДНК, способной образовывать подобие двойной спирали с другим «ожерельем».

Как пишут авторы, время жизни такой структуры в вакууме может быть очень коротким, а в плазме звезды — более долгим. Их эволюция начинается, когда космическая сверхпроводящая струна попадает внутрь звезд в процессе формирования последних, так как захват топологической структуры полноценной звездой маловероятен из-за порождаемого светилом ветра частиц. Турбулентность плазмы скручивает струнные петли, вмороженные в магнитное поле звезды, и разрезает их, порождая струнные нити, на концах которых находятся монополи и антимонополи. При расщеплении монополей на семиполи становится возможным возникновение «ожерелий» как носителей генетической информации. Эти структуры могут стать основой для «биоядерных реакций» и «ядерных живых организмов», говорится в статье.

Ученые не строят гипотез, как из «ожерелий» могут сформироваться живые существа, объясняя это тем, что о ранних этапах биологической эволюции на Земле, приведшей к возникновению первых живых клеток из белков и нуклеиновых кислот, также известно мало.

Еще одним важным условием существования жизни является потребление свободной энергии. «Ядерная жизнь», потребляющая энергию звезды, должна ускорить сгорание светил, поскольку часть энергии термоядерного синтеза использовалась бы для самовоспроизведения живых организмов. Это делает возможным поиск звезд с «ядерной жизнью» внутри, чье поведение (например, чрезмерное охлаждение) не вписывается в общепринятые звездные модели.