Выигравшего в казино мужчину попытались зарубить топором

Мужчину едва не зарубили топором в отеле после того, как он выиграл крупную сумму в австралийском казино. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам сотрудника правоохранительных органов Нового Южного Уэльса, пострадавший вызвал полицию в ближайший паб и заявил, что двое неизвестных попытались ранить его топором и ограбить. Как уточнил мужчина, причиной нападения стал выигрыш в игровых автоматах.

Уточняется, что инцидент произошел в ванной гостиничного номера. Приехавшие к месту происшествия парамедики госпитализировали пострадавшего с травмой головы, сейчас он находится в стабильном состоянии.

В результате расследования полиция арестовала 28-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в Парраматте, пригороде Сиднея. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением оружия и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее в феврале вооруженные пистолетом бандиты напали на российскую туристку. По словам путешественницы, во время одиночной прогулки по горной дороге к ней подошел неизвестный и начал требовать телефон. После угроз оружием женщине пришлось отдать средство связи и обратиться за помощью в ближайший магазин.