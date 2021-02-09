Вооруженные пистолетом бандиты напали на россиянку в Турции

Российская туристка, которая пошла на прогулку в курортном городе Турции, подверглась нападению вооруженных пистолетом бандитов. Об этом сообщает местное издание Internet Haber.

Как стало известно журналистам, инцидент произошел примерно в 11 утра на безлюдной горной дороге Алтыняка в Анталии. По словам 35-летней путешественницы, во время ее одиночного похода к ней подошел неизвестный мужчина и начал требовать телефон.

Когда россиянка отказалась, незнакомец указал на своего приятеля, ожидающего в машине, и тот достал из кармана пистолет. В результате, женщине пришлось отдать средство связи, и побежать в ближайший магазин, чтобы спастись.

Там туристка пожаловалась на произошедшее, и сотрудники супермаркета помогли ей вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов доставили ее в отделение, а также начали поиск автомобиля, который был зафиксирован камерами.

В январе неизвестный мужчина с ножом напал на троих россиян в турецком Стамбуле и ранил их. Двое пострадавших были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести в местную больницу. Одна из них получила примерно семь ножевых ранений и была вынуждена лечь на операцию. Туристка до сих пор находится в госпитале.