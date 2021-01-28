Сестра изрезанной ножом в Турции россиянки описала ее реакцию на фото напавшего

Сестра российской плюс-сайз-модели, изрезанной ножом в результате вооруженного нападения в Турции, рассказала о ее самочувствии и прогнозах врачей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Марии Русановой, девушка тяжело переживает произошедшее не только физически, но и психологически. «Полицейские приходили к ней в палату и показали фото этого психа и ножа, и после этого ей стало еще хуже», — описала родственница ее реакцию.

Собеседница издания подчеркнула, что состояние пострадавшей, которая получила семь ножевых ранений в живот и руки, нестабильно — медики предполагают, что она проведет в больнице еще как минимум три–четыре недели до того, как врачи разрешат транспортировку в Москву.

Нападение на троих россиян в турецком Стамбуле произошло вечером в воскресенье, 24 января. В результате произошедшего пострадали две женщины и мужчина, им на помощь пришли местные жители.

Позже стало известно, что нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн. В настоящее время он задержан. За ним числится по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, он психически нестабилен.

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