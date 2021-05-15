Китайская ракета превзошла российские и американские

Новая китайская баллистическая ракета JL-3 подводных лодок Type 094 может имееть дальность от 10 до 14 тысяч километров и превосходить имеющиеся американские и российские аналоги, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, комментируя сообщение газеты The South China Morning Post.

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«Поднебесная сделала очень серьезный технологический прорыв в области создания межконтинентальных баллистических ракет. Появление морской твердотопливной ракеты JL-3 — одно из таких свидетельств. Особенно если подтвердятся ее характеристики по дальности полета. В этом случае равных ей все же нет», — уверяет автор.

Литовкин напоминает, что JL-3 может быть «способна поражать цели в глубине территории США».

В декабре 2020 года американский журнал Popular Mechanics заявил, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».