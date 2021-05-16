Хинштейн объяснил свои твиты про «мусоров»

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил свои твиты о полиции Парижа и Израиля. В этих постах он назвал правоохранителей «мусорами». Политик заявил, что эти сообщения имеют провокативный характер. Слова Хинштейна приводит издание URA.RU в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал твиты в субботу вечером, 15 мая. Он заявил, что его аккаунт никто не взламывал и твиты «Мусора — позор Парижа» и «Мусора — позор Израиля» он написал сам. Они были ответом на новости о применении слезоточивого газа во время разгона манифестаций в поддержку Палестины в Париже и деревне Адейси на границе Израиля и Ливана. Позднее публикации были удалены. «Моя провокативная комбинация вполне удалась», — сообщил политик.

Он рассказал, что подобные сообщения о российской полиции появляются в либеральных медиа после разгона несанкционированных акций, однако когда подобное случается в других странах, это никого не возмущает.

В феврале сайт «Секрет фирмы» сообщил, что аккаунт Хинштейна в Twitter был взломан. Позднее депутат рассказал, что злоумышленники смогли написать только один «злобный и обидный твит».