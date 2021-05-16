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Жириновский порассуждал об уничтожении Германии как государства

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в свое время надо было полностью уничтожить Германию как государство за то, что она развязала две мировые войны. Об этом он порассуждал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Немцы развязали первую и вторую мировые войны, где погибли миллионы людей», — сказал политик.

По его словам, если бы не случилась революция, и большевики не пришли к власти, то в ноябре 1917 года российские войска уже стояли бы в Германии.

Жириновский добавил, что Россия спасла мир от нацистов, а ее за это «унижают».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

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