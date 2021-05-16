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Российский дипломат предрек «опасный момент» в отношениях с Западом

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Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Фото: Carlo Allegri/ Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT предрек, что в международных отношениях наступает «очень опасный момент» из-за действий западных партнеров.

По его словам, отношения с Западом достигли нового минимума в «тяжелое и опасное время», однако примирение возможно. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва готова к диалогу, однако для выполнения этой задачи необходимо равноправное взаимодействие, а также недопустимо вмешательство во внутренние дела других стран.

Полянский отметил, что не все государства разделяют такой подход, а некоторые западные партнеры предпочитают «читать лекции» России, Китаю и другим. «Все это очень усугубляется "мегафонной дипломатией", эта тенденция очень хорошо просматривается сейчас и осложняется тем фактом, что мы живем в мире постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, которые представляют информацию в искаженном виде, что очень часто довольно далеко от реальности», — заключил первый зампостпреда РФ.

Ранее Полянский пообещал заставить США держать ответ за обвинения против России. «Теперь наша очередь призвать США к ответу за безосновательные обвинения и недружественные действия», — подчеркнул дипломат в ответ на заявление Госдепартамента о том, что Вашингтон, вводя новые санкции, заставляет Москву «держать ответ за недружественные шаги в отношении США».

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