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Президент РАН назвал проблему российских школ

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Александр Сергеев
Александр Сергеев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в школьном образовании есть ряд проблем. Одной из них он назвал отсутствие идеологии, которая« должна строиться на тех ценностях, которые объединяют», передает ТАСС.

Сергеев также заявил, что уровень подготовки студентов вузов падает и это в том числе связано с качеством образования в российских школах. «Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — отметил президент РАН и добавил, что необходимо исправить проблему.

Для решения этого вопроса Сергеев предложил поднять престиж и статус учителя, потому что от педагогов, по его словам, зависит многое.

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