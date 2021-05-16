Финансист дал советы россиянам по заработку на падении рубля

Эксперт российской инвестиционной группы «Универ Капитал» Сергей Дроздов дал советы россиянам по заработку на падении рубля. Он рассказал агентству «Прайм», что самым простым и популярным способом заработать в такой момент является покупка иностранной валюты.

Финансист отметил, что для приобретения валюты необязательно идти в банк, так как сегодня это можно сделать «на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией».

По его словам, «продвинутые в финансовом отношении граждане» могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Однако Дроздов предупредил, что, чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Перед этим он посоветовал пройти серьезное обучение «тонкостям биржевой торговли».

Ранее экономист Андрей Русецкий раскрыл россиянам возможные сюрпризы, которые готовит доллар США. По его словам, неожиданностей стоит ожидать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции, так как она «съедает» часть дохода вне зависимости от укрепления или ослабления рубля.