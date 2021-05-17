Россия
 
Последние новости
Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию
Власти Петербурга развернут дополнительные койки для заболевших COVID-19
Лукашенко и Пашинян созвонились
Актер из «Ведьмака» резко ответил на слухи о своей сексуальной ориентации
Азербайджан решил наладить сотрудничество с НАТО
Суд освободил от наказания фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо
Назван самый экологически чистый город
Студент 11 дней просидел на дереве из-за коронавируса
Суперкомпьютер раскрыл загадку Солнца
Дзюба описал угнетающую атмосферу Чечни
Новости партнеров

В Совфеде предложили ввести новые ограничения для чиновников

Перейти в «Мою Ленту»
Cергей Цеков
Cергей Цеков
Фото: Сергей Цеков

Российским чиновникам необходимо запретить не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Сергей Цеков.

По его словам, власти других стран якобы могут оказывать давление на российских граждан через арест жилья или запрет пользоваться им. «Я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета — это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать», — сказал член Совфеда.

30 апреля президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским военным, государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

С 2013 года высокопоставленные чиновники, госслужащие, депутаты и сенаторы не могут иметь счета и ценные бумаги в иностранных банках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин запретил российским госслужащим иметь иностранное гражданство
Депутаты Госдумы задекларировали жилье в Испании и хутор в Финляндии
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег