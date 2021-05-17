В Совфеде предложили ввести новые ограничения для чиновников

Российским чиновникам необходимо запретить не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Сергей Цеков.

По его словам, власти других стран якобы могут оказывать давление на российских граждан через арест жилья или запрет пользоваться им. «Я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета — это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать», — сказал член Совфеда.

30 апреля президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским военным, государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

С 2013 года высокопоставленные чиновники, госслужащие, депутаты и сенаторы не могут иметь счета и ценные бумаги в иностранных банках.