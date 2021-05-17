Банк России решил ввести новую функцию для родителей подростков

Банк России проконсультируется с Минпросвещения, для того, чтобы ввести функцию родительского контроля за счетами подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишут «Известия».

С соответствующим предложением к регулятору обратился «Народный фронт». Общественники в письме к ЦБ отметили, что сейчас банки открывают подросткам счета без согласия родителей. При этом учреждения не предоставляют взрослым данные по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну, поэтому необходимо ввести родительский контроль.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что после получения позиции министерств будет проведен дополнительный анализ и оценка целесообразности издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания таких несовершеннолетних граждан. Также регулятор указал, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.

В марте налоговые органы в России получили расширенный доступ к банковской тайне граждан. Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.