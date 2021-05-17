Стас Барецкий захотел провести забег с гробами из Петербурга в Москву

Шоумен Стас Барецкий, который является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», захотел провести забег с гробами из Санкт-Петербурга в Москву. Мероприятие он планирует организовать в июне, а вырученные деньги направить на поддержку программы вакцинации. Об этом артист рассказал в беседе с порталом «Форпост Северо-Запад».

«Я хочу организовать марафон пробежки с гробами. Прямо сейчас согласуем это с администрацией. На волне всех этих соревнований могильщиков в Новосибирске, Томске, я решил сделать благотворительный марафон — пробежка из Петербурга в Москву», — пояснил Барецкий.

Он также добавил, что таким образом планирует популяризовать ритуальный бизнес в России. Шоумен решил доказать, что в этой сфере работают «не одни мафиози и сектанты».

Всем участникам забега Барецкий пообещал ценные призы, вплоть до автомобиля. Единственное условие, по словам артиста, — пройти дистанцию до конца. При этом посоревноваться сможет любой желающий, главное, подчеркнул шоумен, — чтобы гроб был в натуральную величину.

Ранее Барецкий предложил создать кладбище для звезд российского шоу-бизнеса. Он пояснил, что специальный погост для артистов может быть оборудован танцплощадкой, где будет звучать «жизнеутверждающая эстрадная музыка».