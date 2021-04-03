Стас Барецкий рассказал о жизни криминальных авторитетов под Москвой

Артист Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», рассказал о том, как сегодня под Москвой и Санкт-Петербургом живут криминальные авторитеты 90-х годов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Шоумен заявил, что криминальная история районов Подмосковья, таких как Мытищи, Подольск, Люберцы, до сих пор не закончилась. «Тогда бандиты все свои схроны копили в Подмосковье, чтобы, если что, работали в Москве. То же самое в Питере, сейчас Московская и Ленинградская области самые криминальные», — уверяет Барецкий.

По его словам, вокруг больших городов сегодня сформированы «анклавы преступников», которые для прикрытия ведут легальный бизнес, но на деле продолжают заниматься криминалом.

Ранее он заявил, что знал мытищинского стрелка Владимира Барданова. «Не скажу, что мы прямо дружили, но знать я его знал. Такой достаточно серьезный дядя, из 90-х мужчина», — подчеркнул Барецкий. Он предположил, что Барданов занимался «темными делами», и объяснил мотивы стрелка тем, что тому «уже нечего было терять».