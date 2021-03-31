Стас Барецкий рассказал о знакомстве с стрелком из Мытищ

Артист Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», рассказал о знакомстве с мытищинским стрелком Владимиром Бардановым. Об этом он сообщил в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Шоумен заявил в интервью, что знал Барданова, который во вторник, 30 марта около восьми часов отстреливался от правоохранителей из своего коттеджа в элитном подмосковном поселке Новые Вешки. «Я знал его, в поселке Вешки жил. Я сам в Мытищах тоже прописан. Не скажу, что мы прямо дружили, но знать я его знал. Такой достаточно серьезный дядя, из 90-х мужчина», — подчеркнул Барецкий.

Он предположил, что Барданов занимался «темными делами», так как автомастерская, которой он владел, вряд ли приносила большой доход. Шоумен также объяснил мотивы поступка стрелка тем, что тому «уже нечего было терять».

В начале марта Стас Барецкий заявил о хищении останков российской певицы Жанны Фриске. Шоумен, который также является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», добавил, что точно не знает, кто и зачем похитил останки певицы.