Российские бизнесмены заинтересовались коноплей

Российские бизнесмены Вадим и Галина Гуриновы заинтересовались бизнесом по производству технической конопли и вложились в крупный проект, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием участники рынка называют его перспективным.
Супруги Гуриновы, уже владеющие компанией «Технологии переработки технической конопли (ТПТК)», приобрели 27,5 процента в «Нижегородских волокнах конопли» (НВК). Последняя реализует проект по выращиванию технической конопли в Нижегородской области с площадью посевов более 600 гектаров. В дальнейшем ее собираются увеличить до 2,6 тысячи гектаров.
Остальными совладельцами НВК выступают бизнесмены Юлия Аржанова (жена основателя компании-производителя риса «Националь» Дмитрия Аржанова), София Афанасьева и Борис Щуров.
Основной бизнес Вадима Гуринова связан с компанией по выпуску автомобильных шин «Кордиант». Также в разное время он участвовал в проектах известного бизнесмена, совладельца «Сибура» и «Новатэка» Геннадия Тимченко, в частности, возглавлял его строительную компанию «Стройтрансгаз».
Собеседники издания связывают привлечение нового инвестора в НВК с проблемами, которые возникли у Дмитрия Аржанова в связи с его преследованием по делу о хищениях у компании «ТНС Энерго».
Участники рынка по производству конопли называют его недооцененным, при этом отмечают его высокую капиталоемкость и обращают внимание на важность близкого расположения производства к полям, на которых выращивается конопля. Также они сетуют на излишнюю зарегулированность рынка из-за опасений государства по поводу возможного смешения технической (не вызывает психотропного воздействия и зависимости) и наркотической конопли.