Женщина внезапно напрочь забыла адрес и дату рождения из-за опухоли мозга

Жительница английского города Честер, графство Чешир, внезапно напрочь забыла многие слова, свой адрес и дату рождения. Как сообщает издание Daily Star, это было вызвано опухолью мозга.

45-летняя Аннетт Вуллэм (Annette Woollam) заболела раком легких и начала проходить курс иммунотерапии. В один день англичанка проснулась и поняла, что ее мозг начал работать по-другому. «В течение недели перед ухудшением состояния я заметила, что иногда не могу вспомнить конкретные слова. В тот день, когда это случилось, я была дома одна. Муж ушел на работу. Это было страшно, я бы никому такого не пожелала», — рассказала Вуллэм.

Она отметила, что списала свое состояние на нервы, потому что не знала, чего ожидать от своего заболевания. Англичанка не понимала, что происходит, и ей было страшно.

Женщина сумела вызвать скорую помощь. «Не знаю, как они нашли меня, но я очень благодарна. Оператор была на связи со мной до самого приезда врачей», — вспоминала Вуллэм.

Она рассказала, что сумела отправить сообщение на мобильный телефон мужа. Женщину госпитализировали в неврологическую больницу Уолтон-Центр в Ливерпуле, где ей провели экстренную операцию. Нейрохирург Эндрю Бродбелт (Andrew Brodbelt) удалил опухоль, которая, как оказалось, росла в отделе ее головного мозга, отвечающем за речь.

Вскоре когнитивные способности англичанки вернулись в норму.

Ранее сообщалось, что школьница из немецкого города Целле ушла из дома и нашлась только спустя две недели в другой стране. Как оказалось, она потеряла память. Девушка оставила дома ключи, кошелек и мобильный телефон.