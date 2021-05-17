Российского журналиста обвинили в распространении порно и приговорили к колонии

Сургутский городской суд признал главу интернет-телеканала «Общественное телевидение Югры», бывшего главреда сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина виновным в вымогательстве и незаконном распространении порнографии. Как сообщает «Коммерсантъ», российского журналиста приговорили к восьми годам колонии.

Сам Шмонин вину не признал. Адвокат журналиста Сергей Кравченко заявил, что намерен обжаловать приговор.

По версии следствия, в феврале 2016 года Шмонин подготовил статью и видео с ложной информацией о том, что один из жителей Нефтеюганска совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Утверждается, что журналист требовал от мужчины 3,5 миллиона рублей, угрожая опубликовать материалы.

В декабре 2016 года Шмонин опубликовал на сайте «Чиновник.ру» порнографический материал с участием еще одного мужчины. По данным «Коммерсанта», потерпевшими оказались бывшие депутаты Нефтеюганска Евгений Востриков и Вадим Никандров.

Шмонин был арестован в апреле 2017 года, в редакциях «ОТВ Югры» и сайта «Чиновник.ру» прошли обыски. В настоящее время доступ к сайтам, которые возглавлял осужденный, заблокирован.