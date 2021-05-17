Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности

Модель Playboy призналась в том, что жалеет о потраченных миллионах рублей на пластические операции. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Согласно информации издания, за последние десять лет 35-летняя Джу Исен (Ju Isen) сделала около 50 косметических процедур, в частности, многочисленные липосакции и операцию по увеличению ягодиц. Изменения во внешности обошлись ей в 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

По словам героини материала, сперва она была довольна результатами, поскольку преображение помогло ее почувствовать себя «новой женщиной». Однако со временем манекенщица осознала, что могла бы добиться таких же форм, регулярно занимаясь спортом.

На данный момент Исен поддерживает свою фигуру в тонусе благодаря тренировкам в спортзале и катанию на велосипеде: ее тело стало рельефнее и сильнее. «Я стала увереннее в себе и потеряла много калорий», — подчеркнула женщина, добавив, что физическая активность помогает ей снижать уровень стресса, а также улучшает либидо.

«В конечном итоге приходит понимание того, что здоровый образ жизни и спорт являются основой стройного тела. Я сожалею, что потратила столько денег на операции», — заключила модель.

В апреле стройная модель увеличила ягодицы и пожалела о результате. В 2017 году 26-летняя Уитни Пейдж (Whitney Paige) решила улучшить фигуру и сделала бразильскую подтяжку ягодиц стоимостью 5340 фунтов стерлингов (555 435 рублей). По словам героини материала, операция была болезненной, и ей потребовались недели на восстановление.