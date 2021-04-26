Стройная модель увеличила ягодицы и пожалела о результате

Стройная модель рассказала, что сделала неудачную пластическую операцию по увеличению ягодиц и пожалела о результате. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя Уитни Пейдж (Whitney Paige), у которой больше 1,6 миллиона подписчиков в Instagram, обрела популярность благодаря своему стройному телосложению. В 2017 году она решила улучшить фигуру и сделала бразильскую подтяжку ягодиц стоимостью 5340 фунтов стерлингов (555 435 рублей). Однако, по словам блогерши, результат разочаровал ее по нескольким серьезным причинам.

Модель призналась, что операция была болезненной, и ей потребовались недели на восстановление. «Из-за того, что я была худой, на тех частях тела, где они забирали жир посредством липосакции, образовались вмятины, а мои ягодицы получились чересчур большими. Мне стало очень грустно, я почти сразу пожалела о процедуре», — поделилась героиня материала.

Кроме того, девушке пришлось покупать новую одежду: ей не удалось натянуть свои старые джинсы и брюки. По словам Пейдж, несколько месяцев она провела в депрессии и обратилась к терапевту, который назначил ей антидепрессанты.

Спустя несколько лет блогерша потратила чуть больше 30 тысяч фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей) на две дополнительные операции, чтобы исправить ситуацию. В 2020 году она обратилась к хирургу из Лос-Анджелеса, доктору Стивену Свелаку (Steven Svehlak), который устранил фиброз на ее животе и удалил часть жира из ее ягодиц.

Отмечается, что на данный момент Пейдж довольна результатом, но она все еще считает, что ее ягодицы сильно выделяются на фоне худобы. «Я сожалею о том, что сделала пластику, и скучаю по своей естественной фигуре. Сейчас мои ягодицы привлекают много внимания, когда я на улице. Все-таки очень важно любить и принимать себя таким, какой ты есть», — заключила она.

Ранее в апреле женщина увеличивала ягодицы филлерами с цементом и едва не умерла. 23-летняя Кармелло не может позволить себе дорогостоящие процедуры в проверенных клиниках. В связи с этим девушка делает инъекции у неквалифицированного специалиста без образования нелегальными филлерами, а такие наполнители содержат опасные для здоровья тяжелые металлы и цемент. Так, один из сеансов едва не стоил героине материала жизни.