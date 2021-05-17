Велюровые купальники из нулевых стали новым модным трендом

Купальники из велюра, которые были особенно популярны в нулевых, стали новым модным трендом в 2021 году. Соответствующая информация появилась на сайте Page Six.

По информации издания, знаменитости все чаще стали публиковать фотографии, на которых они позируют в разноцветных блестящих бикини. Так, например, предпринимательница Ким Кардашьян снялась в бежевом купальном костюме бренда With Jean стоимостью 148 долларов (10,9 тысячи рублей).

Сестра бизнесвумен Кортни, в свою очередь, выбрала оранжевый комплект Bikini Lovers. Ее запечатлели сидящей на шезлонге на пляже. Вдобавок она разместила снимок, на котором сфотографировалась в купальнике из велюра нюдового оттенка.

Фото опубликовано @winnieharlow

Помимо этого, 13 мая супермодель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу поделилась кадрами, на которых она сидит на краю бассейна в бикини ярко-голубого цвета. Известно, что ее наряд продается на сайте Triangl за 99 долларов (7,3 тысячи рублей).

Согласно материалу, велюровые купальники разных оттенков появились в ассортименте многих брендов, таких как Frankies Bikinis, Pacsun, Asos, Dippin Daisy, Skims и Triangl, а также в коллекции марки сестер Кайли и Кендалл Дженнер Kendall & Kylie.

Ранее в мае звезды полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб. Девушки принялись позировать, стоя вполоборота к камере. По мнению журналистов, такое положение позволяет им выгодно показать свою фигуру. Среди участник тренд оказались супермодели Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, певицы Дуа Липа, Карди Би, Дженнифер Лопес, актриса Ванесса Хадженс и другие.