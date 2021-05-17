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Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб

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Фото: @georgialouiseharrison

Знаменитости массово начали фотографироваться в купальниках в одной и той же позе и запустили флешмоб. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили позировать, стоя вполоборота к камере. По мнению журналистов, такое положение позволяет им выгодно показать свою фигуру.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс (Judi James) объяснила, что такая поза подразумевает свободу и возврат в «мир веселья» после длительного режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. «Пока все сидели дома, наши тела были скрыты под одеждой. Теперь женщинам хочется поделиться с миром тем, что они так долго скрывали от других людей», — сказала Джеймс.

Описанными кадрами, в частности, поделились супермодели Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, певицы Дуа Липа, Карди Би, Дженнифер Лопес, актриса Ванесса Хадженс и другие.

Например, Лопес в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором демонстрирует подтянутое тело, сидя в слитном купальнике белого цвета.

23-летняя модель Деми Роуз (Demi Rose) попозировала спиной к камере в белом нижнем белье и светлой футболке. В свою очередь предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в таком же ракурсе, сидя на яхте. Ее запечатлели в бикини бежевого цвета и белой бандане с черепами.

В марте звезды придумали способ выгодно показать фигуру на снимках и запустили флешмоб. Знаменитости массово начали фотографироваться в плавках или трусах, располагая их не на бедрах, а на талии, тем самым зрительно увеличивая длину ног. Такой трюк также помогает им выглядеть стройнее и моделировать фигуру.

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