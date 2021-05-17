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Появилось видео обрушения трибуны в израильской синагоге

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В сети появилось видео обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима Гиват-Зеев. На кадрах видно, что зал и трибуны в помещении переполнены. В какой-то момент задняя часть конструкции не выдерживает и рушится. Видео опубликовал телеканал НТВ в своем сообществе во «ВКонтакте».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan, к настоящему времени число пострадавших увеличилось до 219, все они были госпитализированы. 15 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 16 мая. Ее жертвами стали два человека.

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