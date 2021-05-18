Нелепый наряд Адама Сэндлера на баскетбольном поле развеселил пользователей сети

Нелепый внешний вид американского актера Адама Сэндлера развеселил пользователей сети. Соответствующий ролик и комментарии появились в Twitter.

Блогер Роберт Уайтхорн (Robert Whitehorn) опубликовал видео, на котором запечатлел баскетбольный матч в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. На размещенных кадрах неизвестные мужчины играют вместе с Сэндлером. Знаменитость одета в розовую оверсайз-футболку, широкие белые шорты, кроссовки и защитную маску черного цвета.

Ролик стал вирусным, когда спортивный журналист Энтони Пуччо (Anthony Puccio) разместил его на своей странице в Twitter. В комментариях под постом зрители принялись шутить над нарядом комика. «Адам Сэндлер выглядит так, как будто он все еще школьник и забыл форму дома, но поиграть в баскетбол все равно хочет», «Он зарабатывает 450 миллионов долларов, а одет как обычный рабочий», «Почему он вырядился так в жару?», «Он как-будто вышел на игру во время обеденного перерыва в офисе», — писали юзеры.

Адам Сэндлер — американский комик, актер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Согласно подсчетам Forbes, за 2020 год ему удалось заработать 41 миллион долларов (более трех миллиардов рублей).

В сентябре 2019 года американский актер и музыкант Эзра Миллер появился на публике в леопардовых трусах и был высмеян в соцсетях. Артист пришел на показ французского модного дома Yves Saint Laurent в белой рубашке, мини-шортах и пушистом манто, а также в сверкающих ботильонах на каблуках. Кроме того, на его щеке было написано слово slut («проститутка»).