Актер вышел в свет в костюме «проститутки» и был поднят на смех

Американский актер и музыкант Эзра Миллер появился на неделе моды в леопардовых трусах и был высмеян пользователями соцсетей. Фотографией с мероприятия он поделился в своем Instagram в среду, 25 сентября.

Миллер пришел на показ французского модного бренда Yves Saint Laurent в белой рубашке, мини-шортах и пушистом манто с анималистичным принтом, а также в сверкающих ботильонах на каблуках. Кроме того, его губы были накрашены алой помадой, а на щеке написано слово slut («проститутка»).

Подписчики актера не одобрили его внешний вид. «Что за грубость?» — осведомился один из них. «По-моему, это слишком», — согласился другой. «Вот это образ, так каждая пятая телка в Москве выглядит!» — подключилась русскоязычная комментаторша.

Публикация Эзры Миллера собрала около 200 тысяч лайков.

Ранее в сентябре пользователи соцсетей пристыдили друзей жениха за то, что они пришли на свадьбу в одежде с пошлыми надписями. На появившемся в сети снимке семеро гостей позируют рядом с невестой в черных футболках, на которых белым шрифтом напечатана фраза I shaved my balls for this («Ради этого я побрил свои яйца»).

